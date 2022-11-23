В Эстонии снесут или заменят 244 советских памятника

Власти Эстонии решили снести или заменить 244 советских памятника. Информацию об этом опубликовал сайт национального гостелерадио ERR со ссылкой на соответствующее заявление госканцелярии по материалам рабочей группы по советским памятникам.
Власти Эстонии решили снести или заменить 244 советских памятника. Информацию об этом опубликовал сайт национального гостелерадио ERR со ссылкой на соответствующее заявление госканцелярии по материалам рабочей группы по советским памятникам.
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