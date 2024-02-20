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Позитив для оптимистов

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Польские фермеры ударили в тыл ВСУ

Польские фермеры ударили в тыл ВСУ

Массовые протесты польских сельхозпроизводителей отразились на поставках оружия Украине @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Массовые протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к блокировке фур с военными грузами для ВСУ.

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