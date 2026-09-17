Прогноз погоды в Крыму на 17 сентября 🌤 В Симферополе +23 и облачно с прояснениями В Севастополе +23 и солнечно В Евпатории +23 и солнечно В Черноморском +22 и облачно с прояснениями В Джанкое +22 и облачно с прояснениями В Ялте +23 и солнечно В Алуште +23 и солнечно В Керчи +21 и солнечно В Армянске +23 и солнечно В Красноперекопске +23 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +24 и облачно с прояснениями В Феодосии +22 и солнечно В Судаке +23 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.