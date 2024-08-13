В Ленобласти с 16 по 18 августа пройдет фестиваль «Средневековые дни в Выборге»

Гостей ждут турниры, живая музыка, развлечения, ярмарка мастеров и прочее В Ленобласти с 16 по 18 августа состоится военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге», сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по сохранению культурного наследия.