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Агент Тюкавина: «Комплектование «Динамо» вызывает вопросы, уровень партнеров в «Зените», конечно, выше, но не все покупается и продается. Костя, как и любой серьезный спортсмен, хочет что-то выиграть»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина , прокомментировал слухи о переходе его клиента в « Зенит ».

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