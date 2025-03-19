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36 человек пострадали при столкновении 4 автобусов с курсантами во Франции

36 человек пострадали при столкновении 4 автобусов с курсантами во Франции

В департаменте Ивелин, Франция, четыре автобуса жандармерии столкнулись, перевозив 120 курсантов. Пострадали 36 человек, из них один серьезно, но его жизни ничего не угрожает.

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