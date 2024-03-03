Вокруг света: Как пройдёт свадьба самого богатого миллиардера в Азии, на которую приглашены Гейтс и Цукерберг

В эти дни в Индии отмечают трехдневный праздник в честь бракосочетания столетия. Анант Амбани, сын богатейшего бизнесмена Азии, чье состояние оценивается в 111 миллиардов долларов, женится на дочке другого миллиардера – Радике Мерчант.
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