Вокруг света: Как пройдёт свадьба самого богатого миллиардера в Азии, на которую приглашены Гейтс и Цукерберг

В эти дни в Индии отмечают трехдневный праздник в честь бракосочетания столетия. Анант Амбани, сын богатейшего бизнесмена Азии, чье состояние оценивается в 111 миллиардов долларов, женится на дочке другого миллиардера – Радике Мерчант.