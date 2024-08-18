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Тренер «Химок» — об отсутствии Бакаева в заявке на игру с «Зенитом»: «Мне было сказано, что он не может играть»

Тренер «Химок» — об отсутствии Бакаева в заявке на игру с «Зенитом»: «Мне было сказано, что он не может играть»

Перед матчем «Химки» — «Зенит» председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Зелимхану Бакаеву нельзя играть против петербургской команды.

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