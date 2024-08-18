Перед матчем «Химки» — «Зенит» председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Зелимхану Бакаеву нельзя играть против петербургской команды.
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