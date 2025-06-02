Состоялся очередной обход района Митино, направленный на решение вопросов благоустройства

Глава управы А.С.Низамов 31 мая совместно с главой муниципального округа района Митино И.Г.Кононовым, членами Молодежной палаты района, общественными советниками и неравнодушными жителями района обошли дворовые территории 2-го микрорайона Митино по запланированному маршруту.
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