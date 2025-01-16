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66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

Американская певица Мадонна показала откровенные фото и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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