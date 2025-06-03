Eduard Европе много говорят об обороне,а всегда сами"атакуют"! Всё прступление от ЕС и США,но у США уже адеквтный лидер!

Eduard Действительно сами преступления совешают на Западе,а виновной Россиювыставляют.Чуть ли "Северные потоки" сами взорвали! Никто не веритнр СМИ Запада врет и врет надесь что тупое население в чушь поверит!