Евродепутат Фернан Картайзер из Люксембурга призывает ЕС прекратить демонизацию России и начать конструктивный диалог.
"Хватит демонизировать Россию": Евродепутат предложил альтернативу
Комментарии
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Eduard
Европе много говорят об обороне,а всегда сами"атакуют"! Всё прступление от ЕС и США,но у США уже адеквтный лидер!
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1 д.
Eduard
Действительно сами преступления совешают на Западе,а виновной Россиювыставляют.Чуть ли "Северные потоки" сами взорвали! Никто не веритнр СМИ Запада врет и врет надесь что тупое население в чушь поверит!
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1 д.
Eduard
И в Украину вцепились! Их граждан из Украины в гробах присылают режимы Европы упрямо уверяют,что "защищаются.Где на Украине?"
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1 д.
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