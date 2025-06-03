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Царьград

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"Хватит демонизировать Россию": Евродепутат предложил альтернативу

"Хватит демонизировать Россию": Евродепутат предложил альтернативу

Евродепутат Фернан Картайзер из Люксембурга призывает ЕС прекратить демонизацию России и начать конструктивный диалог.

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Комментарии
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Eduard
Европе много говорят об обороне,а всегда сами&quot;атакуют&quot;! Всё прступление от ЕС и США,но у США уже адеквтный лидер!
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1 д.
Eduard
Действительно сами преступления совешают на Западе,а виновной Россиювыставляют.Чуть ли &quot;Северные потоки&quot; сами взорвали! Никто не веритнр СМИ Запада врет и врет надесь что тупое население в чушь поверит!
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1 д.
Eduard
И в Украину вцепились! Их граждан из Украины в гробах присылают режимы Европы упрямо уверяют,что &quot;защищаются.Где на Украине?&quot;
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1 д.
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