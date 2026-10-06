Виртуальные электростанции в Китае достигнут мощности 50 гигаватт к 2030 году

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китай ускоряет историческую трансформацию своей масштабной электрической сети, переходя от традиционной модели, где генерация пассивно подстраивается под спрос, к высокоинтеллектуальной интерактивной экосистеме, синхронизирующей производство электроэнергии, сети, пользовательские нагрузки и накопители энергии.