БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пепе Эскобар: С нынешними европейскими политиками Москве разговаривать бесполезно

Пепе Эскобар: С нынешними европейскими политиками Москве разговаривать бесполезно

Россия не будет инициировать дипломатические переговоры. И она явственно чувствует угрозу Пепе Эскобар На фото: журналист Пепе Эскобар (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Между словом, почти как запоздалое раздумье, Владимир Путин на встрече с донбасскими героями объявляет, что будет снова баллотироваться в президенты на выборах в марте следующего года.

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Комментарии
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Вера смелых
Всегда интересно и полезно слушать и читать Эскобара - он всегда объективе и дружелюбен. Неизменно...И то, что он есть, хорошо для Мира.. Ушёл в мир иной наш друг Джульетто Кьеза, и с ним ушла та Италия, что держалась его взглядов... Имеем то , что имеем - Эскобар, Ларри,  Джонсон, Скотт, Пол Крейг Робертс, вот и  весь западный адекват... пример еще и человеческого и политического мужества!  И это на фоне многочисленных ничтожеств, числящихся вроде как дружественными... типа чванного труса Рамафосы, к примеру...
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