Пепе Эскобар: С нынешними европейскими политиками Москве разговаривать бесполезно

Вера смелых

Всегда интересно и полезно слушать и читать Эскобара - он всегда объективе и дружелюбен. Неизменно...И то, что он есть, хорошо для Мира.. Ушёл в мир иной наш друг Джульетто Кьеза, и с ним ушла та Италия, что держалась его взглядов... Имеем то , что имеем - Эскобар, Ларри, Джонсон, Скотт, Пол Крейг Робертс, вот и весь западный адекват... пример еще и человеческого и политического мужества! И это на фоне многочисленных ничтожеств, числящихся вроде как дружественными... типа чванного труса Рамафосы, к примеру...