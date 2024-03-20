Незаконный сбор данных о гражданах подорожал в 2,5 раза за 2023 год 

За 2023 год средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза, до 44,3 тысяч рублей за сбор, пишет “Коммерсант” со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI.
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