«Способен расправиться с дронами»: в западной прессе оценили самолёт Як-130М

Российский Як-130М, совершивший первый полёт 25 июня, по итогам модернизации существенно нарастил свой потенциал, что позволяет применять его не только в качестве учебно-боевого самолёта, но и выполнять специализированные задачи, в частности, по перехвату тяжёлых БПЛА и БЭК.
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