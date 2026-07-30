«Способен расправиться с дронами»: в западной прессе оценили самолёт Як-130М

Российский Як-130М, совершивший первый полёт 25 июня, по итогам модернизации существенно нарастил свой потенциал, что позволяет применять его не только в качестве учебно-боевого самолёта, но и выполнять специализированные задачи, в частности, по перехвату тяжёлых БПЛА и БЭК.