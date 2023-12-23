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Объедение из фарша за 30 минут: его светлость бризоль буквально тает во рту! Французы знают толк в хорошей кухне.

Сегодня мы расскажем, как приготовить бризоль, чтобы получилось быстро, сочно и необычайно вкусно. Если у тебя есть лишних полчаса и немного фарша, айда на кухню удивлять родных! Бризоль из фарша ИНГРЕДИЕНТЫ 350 г фарша 100 г твердого сыра 1 луковица 2 зубчика чеснока 5 яиц 5 ст.

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