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В Совфеде рассказали, как Зеленский пытается создать антиамериканский фронт

В Совфеде рассказали, как Зеленский пытается создать антиамериканский фронт

Kay Nietfeld/TASS Лидер киевского режима Владимир Зеленский обиделся на США и решил вместе со своими друзьями из Европы создать "антиамериканский фронт".

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