Эксперты пояснили, к чему ведет согласование правил Парижского соглашения

Следствием согласования правил Парижского соглашения, достигнутого на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, станет увеличение инвестиций в экопроекты, заявили эксперты, 14 ноября сообщает ТАСС.