Александр Проханов: Русский клык

Захар Прилепин Российская власть жалуется, что её постоянно обманывают. Горбачёв объединил Германию и ликвидировал Варшавский пакт, беспощадно уничтожая в Восточной Европе все просоветские, пророссийские силы.
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