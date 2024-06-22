Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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НЛМК-Россия покинет США: почему это очень плохой знак для Вашингтона и очень хороший для РФ.

НЛМК-Россия покинет США: почему это очень плохой знак для Вашингтона и очень хороший для РФ.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) объявил о том, что намерен продать свои активы в США. Что потеряет Вашингтон и в чем преимущество Российской Федерации от этих манипуляций, расскажем в статье.

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Комментарии
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Игорь Василевский
В Индии свой есть. Миттел, фамилия такая его
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12 час.
Людмила Фирстова
Нет там таких слов, прочитайте, пожалуйста, статью полностью и внимательно
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11 час.
Владимир Бурнос
так и хочется выругаться....
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11 час.

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