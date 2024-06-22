Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) объявил о том, что намерен продать свои активы в США. Что потеряет Вашингтон и в чем преимущество Российской Федерации от этих манипуляций, расскажем в статье.
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