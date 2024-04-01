В Амурской области прекратили поиски 13 горняков, оказавшихся под завалами на руднике «Пионер»

Все выработки заполнены водой, льдом и горной массой, свободного места в них не осталосьСпасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами оказались 13 горняков, прекращена из-за угрозы жизням спасателей и сотрудников, которые в ней участвуют.