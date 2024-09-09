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The Blair Witch Project: Former UK PM Calls For Global Censorship

The Blair Witch Project: Former UK PM Calls For Global Censorship

The Blair Witch Project: Former UK PM Calls For Global Censorship Authored by Jonathan Turley, In the 1999 cult classic The Blair Witch Project, one character tells his friends “I could help you, but I’d rather stand here and record.

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