Жители Московской области могут принять участие во всероссийских конкурсах «Зов природы», «Экодвор» и «Посадка деревьев», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, об этом пишет портал regions.
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