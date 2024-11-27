В Митине примут термобельё и сладости для бойцов

Продолжают сбор гуманитарной помощи для фронта в Митине. На волонтёрский склад группы «Москва своих не бросает» на территории храма Святых Константина и Елены в Митине можно передать энергетические батончики, джемы в мягкой упаковке, согревающие напитки (лимонимбирь).