Прокурор Курганской области начал проверку из-за отсутствия питьевой воды в Целинном округе

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку действий должностных лиц Целинного муниципального округа после сообщений об аварии на водоснабжении, оставившей местных жителей без доступа к питьевой воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии