Астраханца избили за помощь прохожему

Драка произошла в ночь с 20 на 21 сентября в Советском районе Астрахани. Семейная пара возвращалась домой с мероприятия: по пути супруги зашли в кафе, чтобы воспользоваться туалетом, а выходя, увидели драку.
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