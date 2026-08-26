Байкал загрязняют фекальные стоки: можно ли спасти уникальное озеро

Жители Земли привыкли считать Байкал эталоном кристально чистой воды, однако данные экспедиции Лимнологического института СО РАН вносят в эту идиллию существенную поправку: на фоне общего удовлетворительного состояния озера, ученые фиксируют локальные прибрежные участки, где вода испытывает серьезное антропогенное давление, а наиболее тревожным сигналом является фекальное загрязнение, связанное с попаданием неочищенных сточных вод.