«Продолжили продвижение в глубину обороны противника»: ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области

Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области, сообщило Минобороны. За минувшие сутки ВС РФ также поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и цеха сборки БПЛА.
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