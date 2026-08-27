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«Продолжили продвижение в глубину обороны противника»: ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области

«Продолжили продвижение в глубину обороны противника»: ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области

Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области, сообщило Минобороны. За минувшие сутки ВС РФ также поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и цеха сборки БПЛА.

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