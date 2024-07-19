Полицейские в Приморском крае в рамках операции «Мак-2024» изъяли у местного жителя 547 кустов наркосодержащих растений

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку выявили факт культивирования наркосодержащих растений.
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