Одним неизлечимым заболеванием в мире стало меньше

Одним неизлечимым заболеванием в мире стало меньшеМедики совершили революционный прорыв. Впервые в мировой истории удалось полностью излечить человека от диабета первого типа – ранее неизлечимого заболевания.
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