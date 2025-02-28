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Одним неизлечимым заболеванием в мире стало меньше

Одним неизлечимым заболеванием в мире стало меньше

Одним неизлечимым заболеванием в мире стало меньшеМедики совершили революционный прорыв. Впервые в мировой истории удалось полностью излечить человека от диабета первого типа – ранее неизлечимого заболевания.

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