Кардиолог назвал частые несердечные причины боли

В списке причин — остеохондроз грудного отдела, тревожные расстройства и вегетативные реакции: в этих случаях дискомфорт не связан с ишемией, но субъективно ощущается как "боль в сердце" Боль в груди может иметь как сердечную, так и психосоматическую природу, сообщил врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью RT.