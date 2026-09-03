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Кардиолог назвал частые несердечные причины боли

Кардиолог назвал частые несердечные причины боли

В списке причин — остеохондроз грудного отдела, тревожные расстройства и вегетативные реакции: в этих случаях дискомфорт не связан с ишемией, но субъективно ощущается как "боль в сердце" Боль в груди может иметь как сердечную, так и психосоматическую природу, сообщил врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью RT.

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