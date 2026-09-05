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Татарстан боксчысы Сергей Сергеев ике тапкыр Россия чемпионы булды

Татарстан боксчысы Сергей Сергеев ике тапкыр Россия чемпионы булды

Саранскида ир-атлар арасында бокс буенча 35нче Россия чемпионаты тәмамланды. Чемпионатта Россиянең 62 төбәгеннән килгән 312 спортчы медальләр өчен көрәште.

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