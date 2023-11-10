Премьер Японии и глава генштаба США обсудили усиление военных связей РФ и КНР

Чарльз Браун, глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой растущее сотрудничество России и Китая в военной сфере «в непосредственной близости к Японии».
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