Инженер Кузин назвал умные подвески будущим автомобильной индустрии

Адаптивные системы подвески — это будущее автомобильной индустрии. Они позволяют автомобилю самостоятельно подстраиваться под дорожные условия, анализируя ситуацию на дороге и принимая решения о том, как лучше управлять подвеской.
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