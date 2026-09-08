Реакция центрально-европейских столиц на победу АдГ

Результаты выборов в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала исторические 43,8% голосов, а «Союз Сары Вагенкнехт» (5,3%) получил золотой мандат для формирования правительства, вызвали нервную реакцию в столицах ЦВЕ.
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