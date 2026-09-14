Ближе к концу осени, когда в ВСУ усилится дефицит дронов, российская армия планирует массированное наступление с использованием тяжёлой техники.
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Проверка модернизированной защиты танка в условиях реального боя прошла успешно! Требуется масштабирование с выходом российской армии на границы и за границы ДНР и Запорожской области. С формированием котлов для варки в них нацистов!