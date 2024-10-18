В рубле, уплаченном за булку, зерна — всего на восемь копеек

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил журналистам на всероссийском тарифном совещании, что, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в российских розничных сетях цена на хлеб слишком высока.
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