В рубле, уплаченном за булку, зерна — всего на восемь копеек

﻿﻿Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил журналистам на всероссийском тарифном совещании, что, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в российских розничных сетях цена на хлеб слишком высока.