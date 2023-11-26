Спрогнозирован курс доллара к началу 2024 года

К началу 2024 года курс доллара составит примерно 90 рублей, спрогнозировал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в беседе с Lenta.
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