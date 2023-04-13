В Астрахани полиция задержала нарушителя ПДД, а у того оказался целый "букет" неоплаченных штрафов от ГИБДД

Автоштрафника ждут немалые неприятности. В ходе мониторинга интернета астраханские полицейские выявили видеозапись (скорее всего, с паблика «Аварии Астрахань»), на которой в Астрахани водитель ВАЗ-2107 совершает грубое нарушение правил дорожного движения: на ул.