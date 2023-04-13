Пункт-А

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    надеюсь бумеранг небесный прилетит и к Коняеву и к Бабушкину и они умоются кровью за свою фашистскую позицию, лживые ...Лев Лещенко, Олег...
  • Валентин Воробьев
    А где посмотреть-то?В городе творится...
  • Леонид Ла Рошель
    Так оружие у таксиста отобрали или нет?В Астрахани полиц...

В Астрахани полиция задержала нарушителя ПДД, а у того оказался целый "букет" неоплаченных штрафов от ГИБДД

В Астрахани полиция задержала нарушителя ПДД, а у того оказался целый "букет" неоплаченных штрафов от ГИБДД

Автоштрафника ждут немалые неприятности. В ходе мониторинга интернета астраханские полицейские выявили видеозапись (скорее всего, с паблика «Аварии Астрахань»), на которой в Астрахани водитель ВАЗ-2107 совершает грубое нарушение правил дорожного движения: на ул.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх