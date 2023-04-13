В Астрахани полиция задержала нарушителя ПДД, а у того оказался целый "букет" неоплаченных штрафов от ГИБДД

Автоштрафника ждут немалые неприятности. В ходе мониторинга интернета астраханские полицейские выявили видеозапись (скорее всего, с паблика «Аварии Астрахань»), на которой в Астрахани водитель ВАЗ-2107 совершает грубое нарушение правил дорожного движения: на ул.
Популярные статьи
- Иранский политолог Рухолла Модаббер: Астраханская область – стратегический субъект России, который укрепляет связи со всеми прикаспийскими государствами
- С астраханского полигона проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
- Более 200 астраханцев заявились на службу по контракту с начала марта
Свежие комментарии