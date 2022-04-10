Панарин вышел на 3-е место в гонке ассистентов НХЛ с 67 передачами, опередив Макдэвида. Форвард «Рейнджерс» набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:1).
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