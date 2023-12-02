ЕК: Украина будет готова к переговорам о вступлении в ЕС в декабре

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Еврокомиссия (ЕК) намерена ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и полагает, что Киев успеет выполнить все требования уже к декабрьскому саммиту объединения.
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