ЕК: Украина будет готова к переговорам о вступлении в ЕС в декабре

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Еврокомиссия (ЕК) намерена ускорить процедуру одобрения начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и полагает, что Киев успеет выполнить все требования уже к декабрьскому саммиту объединения.