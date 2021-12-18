Бесплатное советское жильё - миф или реальность?

Советская открытка худ.И.Знаменский "С Новосельем" Буквально в каждом комментарии у сторонников СССР обязательно говорится о бесплатном жилье для простого народа: "Квартиру получил сразу как устроился на работу, а через год получил двушку!" .
Советская открытка худ.И.Знаменский "С Новосельем" Буквально в каждом комментарии у сторонников СССР обязательно говорится о бесплатном жилье для простого народа: "Квартиру получил сразу как устроился на работу, а через год получил двушку!" .
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