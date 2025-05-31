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Кто должен пройти скрининг на рак кожи?

Рак кожи — наиболее распространённый вид рака. По словам доктора Майкла Колгана (Michael Colgan), дерматолога из Mayo Clinic Health System, каждый год более 6 миллионов взрослых получают лечение от этого заболевания.

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