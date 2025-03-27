Сервис для оценки и контроля кредитной истории запустил ВТБ

Узнать свой кредитный рейтинг теперь можно в личном кабинете ВТБ Онлайн. После перехода в профиль клиента необходимо выбрать раздел «Кредитный рейтинг», ознакомиться с условиями и подписать согласие на обращение банка в бюро кредитных историй.
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