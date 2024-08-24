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МО: Отражены контратаки и попытки штурмов ВСУ в Курской области

МО: Отражены контратаки и попытки штурмов ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север», российские авиация и артиллерия в течение суток отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня.

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