МО: Отражены контратаки и попытки штурмов ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север», российские авиация и артиллерия в течение суток отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня.
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