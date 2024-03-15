Свердловский избирком получил 14 жалоб до начала выборов

Свердловский избирком получил 14 жалоб до начала голосования на выборах президента РФ. Как сообщила председатель регионального избиркома Елена Клименко, была одна жалоба на принуждение к голосованию в учреждении.
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