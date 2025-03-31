Псих устроил стрельбу и хотел поджечь многоэтажку: работают снайперы

Гражданин открыл огонь из 14-этажного здания по служебному автомобилю полиции. По предварительной информации, Владислав, вооружившись карабином и охотничьим ружьем 12 калибра, заблокировал доступ к крыше колючей проволокой, после чего облил бензином вход и саму кровлю.