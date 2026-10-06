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"Я сама — жертва домашнего насилия". Холли Берри ответила на обвинения в жестоком обращении с 12-летним сыном

"Я сама — жертва домашнего насилия". Холли Берри ответила на обвинения в жестоком обращении с 12-летним сыном

60-летняя актриса Холли Берри, которой запретили видеться с 12-летним сыном Масео на фоне обвинений в насилии над ним, отрицает свою вину и заявляет, что это она — "жертва домашнего насилия", сообщает TMZ.

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