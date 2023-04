Московская греческая таверна «Порто Миконос» получила международную премию в Греции за аутентичность

23 апреля международная греческая гастрономическая премия GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB (ГРЕЧЕСКИЙ ВКУС ЗА ГРАНИЦАМИ) официально на своём сайте объявила о том, что аутентичная греческая таверна в Москве «Порто Миконос» получила 3 награды в номинациях: AUTHENTIC GREEK CUISINE (Аутентичная Греческая Кухня), GOLD MEDAL OF HONOR BY GTBB® ( Золотая Медаль Почёта) в категории Executive Chef (Шеф-повар) и GOLD MEDAL OF HONOR BY GTBB® (Золотая Медаль Почёта) в категории «F&B General Manager» (Управляющий).