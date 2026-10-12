Футболист потерял сознание прямо на поле и умер во время матча в Анапе

11 октября во время финального турнира всероссийских соревнований среди ветеранов футбола старше 60 лет скончался игрок сборной Ярославской области Сергей Кукаев, сообщает РФС.
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